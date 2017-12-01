Казахстанский шахматист завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Индии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Ахмедабаде (Индия) завершилась Всемирная Олимпиада среди юношей. Казахстанская сборная среди 30 команд завоевала почетное 9 место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат.

«Павлодарец Тамерлан Бектуров занял второе место в личном зачете на своей доске и завоевал серебряную медаль», - сообщили в федерации.

Турнир прошел по швейцарской системе в 9 туров, с общим призовым фондом в 6 400 евро. Турнир собрал сильнейших юных шахматистов из России, Индии, Ирана, Армении, Турции, Узбекистана, Индонезии, Израиля и других государств. Кстати, перечисленные страны как раз вошли в «десятку» лучших по итогам Олимпиады. Всего участвовало 30 команд из 27 стран. Казахстан представляли Казыбек Ногербек, Рамазан Жалмаханов, Тимур Нуржанов, Тамерлан Бектуров и Асель Серикбай.

«Если взять во внимание историю выступлений нашей сборной, то нынешний результат не может не радовать, - говорит исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Ирина Грищенко. - В 2015 году Казахстан занял 20-е место, в 2016 - 13-ое. А в этом году в дележе с 8 по 12 места по дополнительным показателям мы оказались на 9 месте. Я очень рада за наших юниоров».

«Эта Олимпиада мне запомнится надолго. Мне довелось сыграть с сильнейшими молодыми шахматистами из разных стран мира. Конечно, нам хотелось попасть в тройку лидеров. Но мы стремимся, и надеюсь, добьемся таких показателей в последующих турнирах. Я очень благодарен своему тренеру Захарову Валентину Степановичу за подготовку к участию в Олимпиаде в Индии», - заявил серебряный призёр турнира Тамерлан Бектуров.