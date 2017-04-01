Казахстанский офицер получил высокую должность в миссии ООН в Западной Сахаре 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Офицер Вооруженных сил РК подполковник Данияр Исмаилов, принимающий участие в миссии ООН по поддержанию мира и безопасности при проведении референдума в Западной Сахаре (MINURSO), распоряжением командующего силами назначен на должность начальника учебного отдела штаба. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В новой должности военнослужащий будет отвечать за стандарты обучения, подготовку и готовность всех военных наблюдателей для эффективного выполнения ими своих задач. В его обязанности также входит координирование всех военных учебных мероприятий в штабе, организация подготовки специалистов, оценка и определение приоритетов основных, а также необходимых комплексных тренировок. Кроме того, казахстанский офицер будет руководить и принимать экзамены по английскому языку у военного и гражданского персонала, прибывшего для участия в миссии ООН, вести мониторинг и оценку проводимых учебных мероприятий.







Подполковник Данияр Исмаилов находится в миссии ООН с 11 ноября 2016 года. Ранее он занимался обучением и подготовкой вновь прибывших военных наблюдателей, организацией тренингов. На новую должность был назначен за образцовое и профессиональное исполнение своих служебных обязанностей в миссии, опыт участия в миротворческой миссии в Ираке и профессионализм.









Следует отметить, что в настоящее время в качестве военных наблюдателей в миссии ООН в Западной Сахаре (MINURSO) принимают участие четыре офицера Вооруженных сил Казахстана. Как отмечает командование миссий, все они, а также те, кто уже закончил свое участие в миссиях ООН, зарекомендовали себя как профессионалы своего дела и образцовые военнослужащие.



