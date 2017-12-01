Казахстанский консорциум предприятий легкой промышленности пополнился 13 компаниями

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Консорциум казахстанских предприятий легкой промышленности «Жасампаз» расширил географию и пополнился 13 новыми предприятиями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас была 31 компания, по итогам уходящего года к нам присоединились еще 13 предприятий. Дело в том, что у нас география наших предприятий большая, раньше это были 11 регионов, но с учетом вступивших предприятий это будут все области Казахстана», - сказала в рамках круглого стола по результатам в отрасли легкой промышленности за 2017 год председатель исполнительного комитета консорциума «Жасампаз» Гульмира Уахитова.

Консорциум «Жасампаз» создан в начале 2016 года, основным направлением его деятельности стало обеспечение обмундированием казахстанских военных.

«Первым заказом стало изготовление форменного обмундирования для военнослужащих системы Министерства обороны РК. Консорциум одним из первых поставил задачу по повышению доли местного содержания в готовых изделиях - пошив форменного обмундирования из казахстанских тканей, применение казахстанской фурнитуры, изготовление казахстанскими производителями различной военной амуниции и прочего инвентаря», - отметила Уахитова.

По ее словам, минувшие годы не прошли даром, и уже сейчас есть возможность увидеть некоторые результаты деятельности консорциума.

«Мы являемся исполнителями данного оборонного заказа уже второй год и есть определенные успехи - доля налоговых поступлений в республиканский бюджет в 2016 году значительно выросла и достигла уровня 3,6 млрд тенге. До образования консорциума эти показатели составляли 1,4 млрд тенге. Также расширена ассортиментная линейка многих предприятий - если раньше многие из них могли изготавливать до 10 наименований позиций, то на сегодняшний день эта линейка расширяется у каждого предприятия», - подчеркнула Уахитова.



С учетом только примкнувших к консорциуму компаний, в состав объединения входит уже 44 предприятия. Эти организации объединили свои усилия во исполнение поручений Главы государства в Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», а также развивают производство за счет собственных инвестиций и повышают долю местного содержания в товарах и услугах.