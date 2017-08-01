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Казахстанский хоккеист продолжит карьеру в Америке

Казахстанский хоккеист продолжит карьеру в Америке
16 Августа 2017 14:30 335

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Молодой нападающий «Барыса» Кирилл Панюков решил продолжить свою карьеру за океаном, сообщает Sports.kz.

Хоккеист будет играть в USHL (United States Hockey League), хоккейной лиге США, за клуб из городка Су-Фолс в Южной Дакоте.

Напомним, 20-летний игрок провел в прошлом сезоне 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, заработав 6 (3+3) результативных баллов, а также отыграл 9 матчей в плей-офф Кубка Гагарина, где записал на свой счет 1 результативную передачу. На молодежном чемпионате Мира в группе А первого дивизиона, где наша сборная завоевала бронзовые медали, в 5 матчах отличился 2 заброшенными шайбами и 3 голевыми передачами.

 

Ключевые слова: Спорт,
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