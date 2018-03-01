Казахстанский гольфист стал вторым в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 12 по 14 марта в американском Орландо впервые прошел уникальный гольф-турнир Major Champions Invitational, передает СИА «SPORTINFORM».

Его спонсорами выступили 18 знаменитых гольфистов, многократных чемпионов мэйджоров и фонд Севи Баллестероса. Инициатором стал шестикратный победитель мэйджоров сэр Ник Фалдо.



Каждый из чемпионов собрал и выставил на турнир свою команду, куда вошли четыре игрока до 21 года - двое мужчин и две девушки. Так, Рори Макилрой пригласил в состав своей команды лучших ирландских гольфистов, Адам Скот - австралийских. Команда фонда Баллестероса сделала ставку на перспективных испанских игроков. Дастин Джонсон, Джордан Спитс, Джим Фьюрик собрали молодых американцев. Хенрик Стенсон сделал ставку на шведских гольфистов.

Казахстанский гольфист Даулет Тулеубаев получил приглашение в команду легенды мирового гольфа, 18-кратного победителя мэйджоров Джека Никлауса. Никто не выигрывал мэйджоры больше него, у Тайгера Вудса в активе 14 побед. Помимо Даулета Тулеубаева в команду Никлауса попали чемпион PGA Junior 2017 Акшай Бхатия, неоднократная победительница турниров среди девушек Елими Ноа и известная по успехам на юниорских турнирах Анитра Кхотч.





Турнир проходил в три раунда, в зачет брались три лучших результата из четырех участников. По итогам соревнований команда Джека Никлауса с Даулетом Тулеубаевым в составе заняла второе место с результатом -12. Первое место заняла команда Дастина Джонсона, который является первым номером мирового рейтинга в данный момент. Результат победителей -19. Третьей стала команда Тома Ватсона.



Приятной неожиданностью для отечественных болельщиков гольфа стало то, что в итоговом протоколе турнира напротив команды Никлауса выставили казахстанский флаг.





Фото из личного архива Даулета Тулеубаева