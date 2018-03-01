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Казахстанский гимнаст выиграл этап Кубка мира

2 Марта 2018 10:03 759
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Казахстанский гимнаст выиграл этап Кубка мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов выиграл этап Кубка мира в Мельбурне (Австралия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

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Нариман Курбанов стал чемпионом на втором этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнениях на коне. В борьбе за «золото» казахстанский спортсмен опередил гимнастов из Тайбэя и Австралии.

Фото: olympic.kz

 

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Ключевые слова: Спорт,
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