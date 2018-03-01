Казахстанский гимнаст выиграл этап Кубка мира
2 Марта 2018 10:03 759
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов выиграл этап Кубка мира в Мельбурне (Австралия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Новости по темеОткрытие VII зимней Универсиады прошло в Павлодаре Раллийная «Астана» прекратила существование
Нариман Курбанов стал чемпионом на втором этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнениях на коне. В борьбе за «золото» казахстанский спортсмен опередил гимнастов из Тайбэя и Австралии.
Фото: olympic.kz
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Раллийная «Астана» прекратила существование
- Теннисист Попко вышел в полуфинал турнира в Уругвае
- Кайрат Канафин пронесет флаг Казахстана на открытии Паралимпиады-2018
- Геннадий Головкин серьёзно настроен победить Сауля Альвареса
- Жанат Тусупбеков переизбран президентом Федерации тяжелой атлетики РК
- Назначен главный тренер ФК «Астана»
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Назым Шаханова
954-047