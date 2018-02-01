Казахстанский гимнаст получил тяжелейшую травму на Кубке мира
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 18-летний казахстанский гимнаст Милад Карими получил страшную травму на втором этапе Кубка мира, который проходил в австралийском Мельбурне, сообщает корреспондент СИА «SPORTINFORM».
На своей странице Instagram Карими опубликовал видео в момент получения травмы, подписав его: «Смотрите со звуком. Это звук не от челюсти, а от моей руки. Всем огромное спасибо за поддержку. Мне очень приятно. Сегодня сделали операцию, собрали кость».
В другом посте он сообщил о том, что сезон для него закончен. «Трехсотый. Всем спасибо за поддержку. Вот и закончил сезончик. Три перелома и один осколок», - рассказал Милад.
Отметим, что в период с 22 по 25 февраля в Мельбурне прошел этап Кубка мира с участием казахстанских спортсменов Милада Карими и Наримана Курбанова. Оба гимнаста являются представителями Алматы и участниками многих международных соревнований.
Курбанов в Австралии завоевал «золото» в упражнениях на коне, набрав 14,933 балла. Он оказался сильнее Чи Кай Ли из Тайбэя (14,833 балла) и австралийца Кристофера Ремкеса (13,400).
Напомним, в прошлом году Карими впервые в истории Казахстана завоевал «серебро» на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике: алматинский спортсмен отметился в вольных упражнениях.
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