Казахстанский фильм номинирован на премию «Ника»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Фильм казахстанского режиссера Серика Апрымова «Звонок отцу» выдвинут в номинанты на премию «Ника-2018», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Российскую академию кинематографических искусств.

Фильм «Звонок отцу» вошел в список номинантов в категории «Лучший фильм стран СНГ и Балтии».





Наряду с казахстанским фильмом на премию в данной номинации претендуют еще 4 зарубежные кинокартины: «Кентавр» кыргызского режиссера Актана Арыма Кубата, «Кресло» грузинского режиссера Эльдара Шенгелаи, «Последний день мая» режиссера из Молдовы Игоря Кистола и картина «Родные» совместного производства Латвии, Эстонии, Украины, режиссёр - Виталий Манский.

В этом году на звание лучшего фильма года претендуют «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Холодное танго» Павла Чухрая, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта, «Салют-7» Клима Шипенко и «Теснота» Кантемира Балагова.



Победители кинопремии будут объявлены 1 апреля.



Главное фото: kinotime.org

Фото: vosmerka.kz