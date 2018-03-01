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Казахстанский дуэт отправится покорять Голливуд

5 Марта 2018 00:11 821
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Казахстанский дуэт отправится покорять Голливуд

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дуэт «Бастау» из Казахстана выиграл главный приз международного конкурса «Восходящие звезды» в Латвии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Радостной новостью музыканты поделились на своей странице в Инстаграме. «Поздравляем, Казахстан! До встречи в Голливуде. Огромная благодарность Айман Кожабеккызы Мусаходжаевой», - подписали они фото, сделанное после вручения Гран-при.

По словам парней, главный приз конкурса, доставшийся им, это путевка на большое шоу в Голливуд.

Дуэт домбристов «Бастау» был создан в 2017 году. Большая премьера коллектива состоялась на концерте «Бастау» популярного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена в Астане. В группу входят студенты Казахского национального университета искусств Темирлан Олжабай и Ернат Наурыз. Продюсирует дуэт Алпамыс Шаримов, известный по работе с Димашем.

Конкурс инструменталистов и вокалистов «Восходящие звезды - 2018» проходил в Риге с 26 февраля по 4 марта. Участие в нем принимали дети и молодежь до 30 лет, солисты и группы в номинациях - классическая музыка и академический вокал.

Лучшие конкурсанты получили шанс участвовать в фестивале благотворительного фонда Владимира Спивакова «Москва встречает друзей» в октябре 2018 года, во Всемирном чемпионате исполнительских видов искусств в Голливуде 6 - 15 июля 2018 года, а также в других ярких событиях.

В жюри вошли известные мировые музыканты и деятели культуры: скрипач и пианист Михаил Казиник (Швеция), бас Михаил Светлов (США), основатель и президент Оперного фестиваля в Сигулде Дайнис Калнс (Латвия) и другие.

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Ключевые слова: Культура,
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Автор:

Ринат Дусумов

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