Казахстанский боксер выиграл золото на турнире в Таиланде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов выиграл золото на турнире в Таиланде, сообщает Казахстанская Федерация бокса.

В Бангкоке завершился Thailand Invitation International Boxing Tournament, известный как Кубок Короля. На нём Казахстан представляли семь казахстанских боксёров. Из 18 стран, которые отправили свои команды на турнир, самыми сильными соперниками для казахстанцев были кубинцы и представители Узбекистана.



До полуфинала дошли три казахстанских боксера: Азат Махметов (52), Ерик Альжанов (75) и Садриддин Ахмедов (69). Махметов и Альжанов в полуфинале встретились с кубинцами, проиграли и в итоге стали бронзовыми призерами турнира.



Садриддин Ахмедов, чемпион мира по боксу среди молодёжи 2016 года, в полуфинале одолел филиппинца Жоэля Бахо. В финале ему предстоял многообещающий поединок с узбекским боксёром, серебряным призёром Олимпиады Шахрамом Гиясовым, который в Рио проиграл лишь Данияру Елеусинову. Но поединок не состоялся - Гиясов отказался от боя. И Садриддин Ахмедов стал чемпионом тайского турнира.