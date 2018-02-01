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Казахстанский боксёр стал чемпионом турнира «Мемориал Странджа»

27 Февраля 2018 08:42 349
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Казахстанский боксёр стал чемпионом турнира «Мемориал Странджа»

 АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Золото» и четыре «бронзы» привезла казахстанская команда из Софии. В 69-м международном турнире «Мемориал Странджа» приняли участие боксёры из 31 страны, в том числе 10 казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.

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В жёсткой конкуренции звание чемпиона в весовой категории до 64 килограммов завоевал 26-летний боксёр из Акмолинской области Сабыржан Бекбергенов. Он провёл 4 поединка и выиграл финал у украинца Ивана Данчи со счётом 5:0. 

Канагат Маралов, Нурбол Калжанов, Михаил Коханчик и Абзал Куттыбеков получили бронзовые медали.

А судья из Казахстана Айдамир Ералиев признан лучшим рефери на турнире Странджа.

В начале марта спортсменам из национальной сборной команды по боксу предстоит участие ещё в двух европейских турнирах - с 11 по 17 марта пройдут соревнования памяти Феликса Штамма в Польше и с 8 по 12 марта турнир GeeBee в Финляндии.

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Ключевые слова: Спорт,
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