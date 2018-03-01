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Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов нокаутировал мексиканца

4 Марта 2018 08:33 339
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Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов нокаутировал мексиканца

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов (5-0, 4 КО) одержал шестую победу (пятую - досрочно) в профессионалах, сообщает Sports.kz.

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В рамках вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) он победил мексиканца Алехандро Торреса (9-3-2, 4 КО). Бой в средней весовой категории, рассчитанный на шесть раундов, закончился в шестом раунде на временной отметке 1:55 победой Нурсултанова техническим нокаутом. Теперь рекорд Мейирима - 6-0, 5 КО, а его оппонент проиграл в четвертый раз в карьере.

Напомним, перед этим поединком менеджер Нурсултанова Эгис Климас настоятельно рекомендовал журналистам посмотреть бой его клиента и обещал, что тот их не разочарует.

 

 

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