Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов нокаутировал мексиканца
4 Марта 2018 08:33 339
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов (5-0, 4 КО) одержал шестую победу (пятую - досрочно) в профессионалах, сообщает Sports.kz.
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В рамках вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) он победил мексиканца Алехандро Торреса (9-3-2, 4 КО). Бой в средней весовой категории, рассчитанный на шесть раундов, закончился в шестом раунде на временной отметке 1:55 победой Нурсултанова техническим нокаутом. Теперь рекорд Мейирима - 6-0, 5 КО, а его оппонент проиграл в четвертый раз в карьере.
Напомним, перед этим поединком менеджер Нурсултанова Эгис Климас настоятельно рекомендовал журналистам посмотреть бой его клиента и обещал, что тот их не разочарует.
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