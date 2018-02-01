Казахстанский боксер Арман Рысбек с победы дебютировал на профи-ринге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Арман Рысбек успешно провел свой дебютный поединок на профессиональном ринге, сообщает Sports.kz.

В рамках вечера бокса в Киссимми (штат Флорида, США), Арман досрочно в первом раунде одолел американца Джона Морхауса, для которого этот бой также был первым в статусе профессионального боксера. Ранее он выступал в ММА. Бой проходил в средней весовой категории.

Ранее Рысбек защищал цвета команды «Astana Arlans» и в 2017 году стал в ее составе чемпионом Всемирной серии бокса (WSB). Дебют Армана в профессионалах должен был состояться ранее, однако по разным причинам поединки отменялись.