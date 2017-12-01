Казахстанский боец Арман Оспанов проиграл второй бой подряд

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Москве проходит турнир по смешанным единоборствам Absolute Championship Berkut 77, сообщает Sports.kz.

В рамках ACB 77 казахстанский боец Арман Оспанов (8-1) провел бой против россиянина Алексея Полпудникова (24-4-1). Поединок в полулегком весе, рассчитанный на три раунда, завершился победой Полпудникова раздельным решением судей.

Таким образом, Алексей одержал 25-ю победу в карьере, а Арман потерпел второе поражение подряд в профессионалах.