Казахстанский боец подписал контракт с M-1 Global на собственной свадьбе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 16 августа казахстанский боец Арман Ашимов сыграл пышную свадьбу в Алматы. На торжестве присутствовали представители Федерации ММА Казахстана, которые вручили молодожену долгожданный контракт с промоутерской компанией М-1 Global. Об этом сообщила пресс-служба КаzMMA.





22 июля Арман блестяще дебютировал на турнире M-1 Challenge-81 Битва в горах-6, который прошел в Ингушетии. Арман одержал победу, нокаутировав непобежденного прежде Гаджимурада Алиева.



По словам Ашимова, его тренер Нурлан Мамыралиев приложил максимум усилий и провел хорошую подготовку, чтобы на бой Арман вышел в отличной физической форме и четко выполнил поставленную установку. Благодаря этой красочной победе, Казахстан вновь показал высокий уровень развития ММА в стране, а очередной казахстанский боец стал интересен для международных промоушнов.



Предоставленный контракт Арман Ашимов подписал на собственной свадьбе. По условиям двухлетнего контракта Арман проведет не менее трех боев в год. Более того, при победе в следующем бою, Ашимов имеет все шансы стать претендентом на титул чемпиона.



Ранее в социальных сетях распространилась новость об участии Армана Ашимова в совместном турнире Alash Pride FC и ACB-69, который планируется в Алматы. Федерация ММА Казахстана сообщает, что данная информация не соответствует действительности и Арман Ашимов нацелен на сотрудничество с лигой М-1.



