Погода
Астана 12 °С
Алматы 17 °С
Курс валют
USD 332.70
EUR 389.99
RUB 5.59
CNY 49.72

Казахстанский боец подписал контракт с M-1 Global на собственной свадьбе

Казахстанский боец подписал контракт с M-1 Global на собственной свадьбе
17 Августа 2017 02:43 212

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 16 августа казахстанский боец Арман Ашимов сыграл пышную свадьбу в Алматы. На торжестве присутствовали представители Федерации ММА Казахстана, которые вручили молодожену долгожданный контракт с промоутерской компанией М-1 Global. Об этом сообщила пресс-служба КаzMMA.


Казахстанский боец подписал контракт с M-1 Global на собственной свадьбе
22 июля Арман блестяще дебютировал на турнире M-1 Challenge-81 Битва в горах-6, который прошел в Ингушетии. Арман одержал победу, нокаутировав непобежденного прежде Гаджимурада Алиева.

По словам Ашимова, его тренер Нурлан Мамыралиев приложил максимум усилий и провел хорошую подготовку, чтобы на бой Арман вышел в отличной физической форме и четко выполнил поставленную установку. Благодаря этой красочной победе, Казахстан вновь показал высокий уровень развития ММА в стране, а очередной казахстанский боец стал интересен для международных промоушнов.

Предоставленный контракт Арман Ашимов подписал на собственной свадьбе. По условиям двухлетнего контракта Арман проведет не менее трех боев в год. Более того, при победе в следующем бою, Ашимов имеет все шансы стать претендентом на титул чемпиона.

Ранее в социальных сетях распространилась новость об участии Армана Ашимова в совместном турнире Alash Pride FC и ACB-69, который планируется в Алматы. Федерация ММА Казахстана сообщает, что данная информация не соответствует действительности и Арман Ашимов нацелен на сотрудничество с лигой М-1.


Казахстанский боец подписал контракт с M-1 Global на собственной свадьбе

 

Ключевые слова: Спорт,
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
По теме
Загрузка...

Оставить комментарий

Последние Комментарии

×

Архив