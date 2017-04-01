Казахстанский блогер провел эксперимент по повышению уровня «приветливости» персонала

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский блогер, директор сети кофеен в Алматы Алишер Еликбаев провел эксперимент по повышению уровня «приветливости» среди своих сотрудников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поводом для беспокойства послужили замечания друзей о том, что в кофейне работают неприветливые администраторы, баристы и официанты. Чтобы это проверить, в качестве эксперимента Еликбаев сам встал за кассу. Проработав в течение дня за кассой, алматинец понял, что большинство посетителей сами по себе очень неприветливы. Но это, по его мнению, не должно останавливать его сотрудников, они должны продолжать встречать гостей улыбкой.

«Я их учу тому, чтобы они улыбались в любом случае. Я пытаюсь показать своим примером, как нужно продавать, как можно улыбаться и разговаривать, выстраивать взаимоотношения, как нужно быть другом своему посетителю. (...) Мы постепенно будем работать над тем, чтобы, если человек не улыбнулся в ответ, это не означает, что нужно не улыбаться вам в ответ, или ты должен перестать здороваться. Все сотрудники, которые у меня работают, стараются немного меняться, потому что они понимают, что пришел новый руководитель, что у него новые требования к сервису, он по-другому относится к коллективу. Мы за 6 месяцев увеличили кассу в 2 раза. Поток посетителей, в том числе и недовольных, возрос», - сказал Еликбаев.

Чтобы показать посетителям кофеен, что его сотрудники тоже личности, Алишер Еликбаев устроил для них модную фотосессию в одном из интернет- изданий.

«Параллельно с этой фотосессией у нас увеличивается количество десертов, увеличивается количество предложений. Одна из самых главных задач, чтобы мои сотрудники не боялись гостей, чтобы они им были друзьями. Мне 36 лет, я поездил по миру, был во многих ресторанах, и знаю, как выглядит обслуживание высокого класса. А эти ребята молодые, им это только предстоит узнать, я просто хочу, чтобы они обучались чуть быстрее. Я думаю, что мы этого добьемся. Я буду еще что-нибудь придумывать», - поделился блогер.