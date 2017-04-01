Казахстанским производителям баранины обещают в Израиле доходный рынок без конкуренции 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские производители баранины получат в Израиле высокодоходный рынок без конкурентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Этот рынок изучила на днях казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-Министра РК - министром сельского хозяйства Аскаром Мырзахметовым, которая побывала в Израиле с рабочим визитом.







«На сегодняшний день баранина в Израиль поступает из Австралии и является замороженной. На их рынке очень мало охлажденного, свежего мяса. Куриные яйца также пользуются большим спросом. В тот же день мы обсудили эти вопросы с нашими израильскими коллегами, бизнесменами, которые занимаются этими направлениями. В принципе, стало понятно, что очень большой интерес есть к баранине. Если мы будем поставлять охлажденное мясо, по сути, у нас не будет конкурентов», - рассказал сегодня на брифинге заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Нуржан Альтаев.

«Цена очень комфортная и высокая. Мы заметили, что на розничном рынке в торговых сетях 1 кг баранины варьируется от 22 до 25 долларов. Вы знаете, что оптовая цена внутри Казахстана - 2-3 доллара за кг. Мы посмотрели также логистику. Расходы по самой дорогой доставке - авиатранспортом (понятно, что охлажденное мясо мы не сможем везти долго), составляют около 1,7-2 долларов. Себестоимость составит около 5 долларов за кг баранины. Если отнять 40 процентов разницу между оптовыми и розничными ценами, то 15 долларов за кг - это очень комфортные цены для наших предпринимателей. На сегодняшний день в Китай мы планируем поставлять баранину на уровне 6-8 долларов за кг, поэтому израильский рынок представляется очень перспективным», - пояснил он.







По его словам, на данный момент необходимо решить вопросы ветеринарных требований, так как они у израильских служб серьезные и жесткие. «Министры сельского хозяйства Казахстана и Израиля достигли договоренности, что ветеринарные службы двух стран сядут за стол переговоров и эти барьеры будут сняты. (...) Израильская инспекция не будет ездить по предприятиям, а просто оценит, как работает ветеринарная служба в Казахстане. Если наша система их удовлетворит, то израильский рынок откроется для нас», - пояснил Нуржан Альтаев.

В свою очередь, заместитель председателя правления Национального аграрного научно-образовательного центра Дамир Егизбаев пояснил, что к мясу у Израиля есть и другие требования.

«Во-первых, они не едят заднюю часть туловища. Во-вторых, это мясо должно быть разделано по нормам кашрута (свод правил в иудаизме, касающихся питания). Поэтому нужно пригласить раввинов, у них есть специальные службы, перед разделкой животного. Это тоже дополнительные расходы. Но в любом случае, цены там очень высокие и нам будет выгодно, если мы снимем ветеринарные барьеры и начнем поставку», - рассказал Дамир Егизбаев.

Нуржан Альтаев сообщил, что в мае планируется проведение бизнес-форума в Израиле с участием заинтересованных бизнесменов обеих стран. «В принципе, они (израильские бизнесмены) знают вкус казахстанской баранины. Несколько бизнесменов сказали, что качество очень высокое», - резюмировал зампред НПП.



