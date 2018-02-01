Казахстанским банкам запретят проценты после просрочки на полгода по ипотеке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане предусматривается приостановление начисления банковских процентов после просрочки на 6 месяцев по ипотечным договорам недвижимости. Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях предотвращения искусственного увеличения долга заемщика, являющегося физлицом, предусматривается приостановление начисления банковских процентов после просрочки на 6 месяцев по их ипотечным договорам недвижимости», - сказал Марат Бекетаев.

Кроме того, планируется запретить банкам изымать комиссии по договорам о выдаче банковского кредита, не связанного с предпринимательской деятельностью.

«Предлагается исключить комиссии по счету, связанному с выдачей кредита и обслуживания. В этих целях предусмотрен запрет банкам на установление и изымание комиссии по договорам о выдаче банковского кредита, не связанного с предпринимательской деятельностью, а также зачислять долг на банковский счет и комиссии за ведение банковского счета, так как указанные операции являются составной частью процесса кредитования», - отметил Марат Бекетаев.

Поэтому, как подчеркнул министр, с физических лиц не должны изыматься дополнительные комиссии.