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Казахстанским банкам запретят проценты после просрочки на полгода по ипотеке

28 Февраля 2018 12:42 848
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Казахстанским банкам запретят проценты после просрочки на полгода по ипотеке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане предусматривается приостановление начисления банковских процентов после просрочки на 6 месяцев по ипотечным договорам недвижимости. Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целях предотвращения искусственного увеличения долга заемщика, являющегося физлицом, предусматривается приостановление начисления банковских процентов после просрочки на 6 месяцев по их ипотечным договорам недвижимости», - сказал Марат Бекетаев.

Кроме того,  планируется запретить банкам  изымать комиссии по договорам о выдаче банковского кредита, не связанного с предпринимательской деятельностью.

«Предлагается исключить комиссии по счету, связанному с выдачей кредита и обслуживания. В этих целях  предусмотрен запрет банкам на установление  и изымание комиссии по договорам о выдаче банковского кредита, не связанного с предпринимательской деятельностью, а также зачислять долг на банковский счет и комиссии за ведение банковского счета, так как указанные операции являются составной частью процесса кредитования», - отметил Марат Бекетаев.

Поэтому, как подчеркнул министр, с физических лиц не должны изыматься дополнительные комиссии. 

 

 

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Ключевые слова: Экономика, Правительство РК, Банки, Жилье, Мажилис,
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Автор:

Серик Сабеков

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