Казахстанским автовладельцам скоро не понадобятся бумажные страховые полисы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планируют внедрить онлайн-страхование. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Данияр Акишев, представляя в Мажилисе проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В банках уже давно внедрены и успешно используются всевозможные формы предоставления услуг онлайн. На страховом рынке из-за особенностей законодательства онлайн-услуги пока не получили должного развития», - сказал Данияр Акишев.

Глава Нацбанка подчеркнул, что в Казахстане всегда остро стоит вопрос о доступности финансовых услуг в регионах, в первую очередь, за пределами областных центров и на селе.

«Есть много примеров, когда наши граждане не имеют доступа к базовым банковским продуктам, не говоря о страховании. Расширение присутствия финансовых институтов на региональном уровне через открытие филиалов и представительств не всегда возможно. Банки и страховые компании являются частными институтами и нацелены на оптимизацию затрат. Поэтому при недостаточном спросе и рентабельности они значительно сокращают в регионах свое физическое присутствие. Поэтому самым оптимальным решением является скорейшая цифровизация страховой отрасли», - пояснил Данияр Акишев.

По его словам, это позволит обеспечить географическую доступность страховых услуг для наших граждан и ускорит все процедуры.

«Целью поправок является создание удобных условий для наших граждан при получении услуг страхования. Население и предприятия смогут заключать договоры через Интернет без посещения офиса страховой компании и посреднических услуг агентов.

Будут созданы условия, чтобы жителям отдаленных населенных пунктов не нужно ехать в областной центр за страховым полисом или прибегать к услугам посредников. В перспективе отсутствие посредников повлечет снижение стоимости страховки», - добавил Данияр Акишев.

Было отмечено, что в развитых странах доля онлайн-страхования доходит до 70 процентов. В России онлайн-страхование автогражданской ответственности действует с 2017 года.

«Однако запуск онлайн-страхования требует не только законодательных поправок, но и значительной работы государственных органов. Например, во время подготовки законопроекта при обсуждении механизма онлайн-страхования ответственности автовладельцев была проведена большая работа с Министерством внутренних дел по механизму, как будет работать проверка наличия полиса у автовладельцев. Автовладелец через сайт страховой компании может приобрести страховой полис в режиме онлайн. После этого клиент получает уникальный номер страхового договора, который присваивается Единой страховой базой данных. Все данные будут находиться в этой базе данных в режиме реального времени. За счет онлайн -доступа к Единой страховой базе данных работники дорожной полиции в круглосуточном режиме в любой рабочий или праздничный день смогут проверить наличие страховки автовладельца, не требуя при этом бумажного полиса», - заключил Данияр Акишев.