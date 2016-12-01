Казахстанским аграриям мешает развиваться привычка - эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанским аграриям порой мешает развиваться привычка. Об этом сегодня заявил директор Центра Агрокомпетенций Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Толеутай Рахимбеков на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть продуктивность одного гектара, можно на одном гектаре производить, допустим, пшеницу, в среднем у нас урожайность 10-12 центнеров с гектара, одна тонна пшеницы на мировых рынках 260-280 долларов стоит. Но для того, чтобы довести от границы Казахстана до морских портов Черного или Балтийского моря транспортные расходы почти половину съедают. То есть наш казахстанский крестьянин с одного гектара получает в лучшем случае 150 долларов прибыли с гектара, это 50 тысяч тенге. Те же масличные, тот же рапс с гектара дает 100 тысяч тенге. Чем выгоднее заниматься?», - сказал Толеутай Рахимбеков.

Он также привел в пример ситуацию с хлопчатником.

«1000 долларов в самый лучший год крестьянин в Мактаральском районе (ЮКО) мог получать. Благодаря разъяснительной работе, созданию инфраструктуры и так далее - рассказали людям, что не 350 тысяч тенге с хлопка, а давайте заниматься томатами, бахчевыми и вы сможете с гектара получать два миллиона тенге, то есть в 6-7 раз больше. Но, к сожалению, у сельского труженика иногда срабатывает привычка. Привык он этим заниматься, так удобнее. Хотя есть реальные цифры и показатели чем выгоднее заниматься» - добавил Толеутай Рахимбеков.