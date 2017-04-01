Казахстанских туристов в Египте призвали не поддаваться панике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию рекомендует казахстанским туристам, которые отдыхают или планируют поехать на отдых в Египет, не выезжать за пределы курортных зон.

"По данным мировых средств массовой информации, в результате взрыва в коптской церкви в египетском городе Танта (административный центр провинции Эль-Гарбийя в центральной части дельты Нила, считается столицей Дельты) погибли 21 человек, еще более 40 получили ранения. Также сообщается о втором взрыве, произошедшем рядом с полицейским участком. Точное число пострадавших уточняется. Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан рекомендует казахстанским туристам, которые отдыхают или планируют поехать на отдых в эту страну, не выезжать за пределы курортных зон", - написал в Фейсбук директор департамента индустрии туризма МИР РК Марат Игали.



Кроме того, МИР РК рекомендует казахстанским гражданам, находящимся в Египте, не поддаваться панике, соблюдать меры предосторожности, избегать мест массового скопления народа и следовать указаниям местных властей.

Комитет индустрии туризма МКС РК призывает туроператоров, реализующих туры в Египет, оперативно информировать клиентов о возможных угрозах и требованиях безопасности.