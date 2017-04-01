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Казахстанских туристов в Египте призвали не поддаваться панике

Казахстанских туристов в Египте призвали не поддаваться панике
9 Апреля 2017 16:51 255

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию рекомендует казахстанским туристам, которые отдыхают или планируют поехать на отдых в Египет, не выезжать за пределы курортных зон. 

"По данным мировых средств массовой информации, в результате взрыва в коптской церкви в египетском городе Танта (административный центр провинции Эль-Гарбийя в центральной части дельты Нила, считается столицей Дельты) погибли 21 человек, еще более 40 получили ранения. Также сообщается о втором взрыве, произошедшем рядом с полицейским участком. Точное число пострадавших уточняется. Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан рекомендует казахстанским туристам, которые отдыхают или планируют поехать на отдых в эту страну, не выезжать за пределы курортных зон", - написал в Фейсбук директор департамента индустрии туризма МИР РК Марат Игали.

Кроме того,  МИР РК рекомендует казахстанским гражданам, находящимся в Египте, не поддаваться панике, соблюдать меры предосторожности, избегать мест массового скопления народа и следовать указаниям местных властей.

Комитет индустрии туризма МКС РК призывает туроператоров, реализующих туры в Египет, оперативно информировать клиентов о возможных угрозах и требованиях безопасности.

Ключевые слова: Туризм, Египет,
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