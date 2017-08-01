Казахстанские звезды пригласили алматинцев на фестиваль Star of Asia

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские звезды Камшат Жолдыбаева и Ерке Есмахан пригласили алматинцев и гостей мегаполиса посетить международный музыкальный фестиваль Star of Asia, который пройдет на высокогорном катке «Медеу», передает корреспондент МИА «Казинформ».





Стоит отметить, фестиваль подобного формата состоится в культурной столице впервые, став символичным продолжением традиций музыкального конкурса «Азия Дауысы». Он проходит в рамках программы Президента РК «Рухани жанғыру» и открывает комплекс событий, посвященных Дню города Алматы.



Напомним, для удобства гостей события организаторы предоставят транспортировку зрителей фестиваля Star of Asia. Она будет осуществляться до 23:30 часов. Также специально будут организованы автобусные сообщения: по 20 единиц общественного транспорта на каждой точке. Точками сбора станут: проспект Абая, 48/1 у Центрального стадиона и проспект Достык, уг. ул. Курмангазы. Время отправления пассажирского транспорта с 16:00 часов до 18:30 часов. Кроме того, будут действовать обратные рейсы с высокогорного катка «Медеу» с 22:00 до 23:30 часов. Оплата проезда составит 150 тенге.