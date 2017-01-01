Казахстанские звезды показали детские фото в новогодних костюмах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новогодний флешмоб охватил социальные сети, известные в Казахстане медиаперсоны публикуют в своих соцсетях трогательные фото из детства, вспоминая о новогодних утренниках.

Один из самых популярных детских костюмов советского времени – снежинка, современные девочки вряд ли согласятся на такой простой наряд, обшитый мишурой.



Именно такой костюм надевала на новогодние утренники музыкальный продюсер Алуа Конарова, также среди новогодних костюмов ей приходилось примерять образ Красной шапочки.



«Как и все «совковые» девочки, я снежинка. Есть еще в костюме красной шапки, но фото найти не могу. Ну, а чешки - обувь исключительно советская, уж не знаю почему, но требование по наличию их в детсадах и школах было исключительно высоким. На фото мне 3 года. Год - ....писать не буду, чтобы не пугались», - написала она в Instagram.

Фото опубликовано Alua Konarova (@aluakonarova) Янв 1 2017 в 1:35 PST

Телеведущий Адиль Лиян, автор новогоднего флешмоба, в детстве был Незнайкой, такой снимок он опубликовал на своей странице в соцсети, указав, что такой костюм он надевал в 1986 году.

Фото опубликовано producer [tv] host (@adil_liyan) Янв 1 2017 в 1:16 PST

Популярная певица Луина опубликовала снимок 2000 года, традиционно у елки, в красивом платье, на фоне неизменного в те годы ковра на стене.

Фото опубликовано Luina (@luinaofficial) Янв 1 2017 в 6:47 PST

В комментариях к детскому фото телеведущей Майи Бекбаевой пользователи подчеркивают сходство с ее дочерью.



«Ну, очень сурьезная девочка))) Я вообще в детстве мало улыбалась и рассуждала очень по-взрослому. А какими были вы?», - обратилась к своим подписчикам телезвезда.

Фото опубликовано Майя Бекбаева (@mbekbaeva) Янв 1 2017 в 7:43 PST

Актриса Жания Джуринская призналась, что в детстве боялась Деда Мороза.



«Девочка с огромными бантами на голове и со слезами на глазах - Я! Меня пугают здоровые, волосатые мужики, которые к тому же очень странно разговаривают "Раасскаааажи стииишоооок дееевоооочкаааа"», - подписала она свое детское фото.