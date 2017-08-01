Казахстанские волейболистки проиграли сборной Вьетнама на чемпионате Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана по волейболу в предпоследний день чемпионата Азии в тяжелейшем пятисетовом поединке уступила Вьетнаму со счетом 2:3 (22:25, 18:25, 25:21, 25:20, 5:15). Об этом передает Sports.kz.

Первые две партии остались за сборной Вьетнама, но затем команда Казахстана сумела сравнять счет, победив в 3-м и 4-м сете. На тай-брейке сильнее оказались вьетнамские волейболистки, в итоге выигравшие встречу.



В заключительный игровой день чемпионата Азии сборная Казахстана сыграет за 7-е место против хозяек чемпионата команды Филиппин. Вьетнам будет играть за 5-е место против сборной Китайского Тайпея.



Чемпионат Азии по волейболу-2017. Женщины. Матчи за 5-8 места. Филиппины. Результаты 16 августа.



Вьетнам - Казахстан - 3:2 (25:22, 25:18, 21:25, 20:25, 15:5)

Китайский Тайпей - Филиппины - 3:0 (25:19, 25:20, 25:19).