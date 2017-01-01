Казахстанские вайнеры пошутили над полицейскими без жезлов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Популярные в социальной сети Инстаграм создатели коротких пародий на жизненные ситуации сняли смешные видео о новых правилах для полицейских Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, с 1 января 2017 года сотрудники органов внутренних дел перестали использовать жезл для остановки транспортных средств.

Участники проекта «Kartop.TV» высмеяли отсутствие ясности в регулировании движения только жестами рук.

Вайнер из Кокшетау Territima сделал акцент на том, что теперь сотрудники дорожной полиции больше похожи на пассажиров, пытающихся воспользоваться услугами такси.

Не радуйтесь водители отмечай друзей, гаишников и улыбайся✅ Видео опубликовано Тэррибл | ТанцВайнеРэпер (@territima) Дек 30 2016 в 5:42 PST

По данным МВД РК, такое нововведение - одно из решений по модернизации правоохранительных органов для обеспечения безопасности дорожного движения. Так, в ряде европейских стран жезл не используется в работе органов дорожной полиции.

Для фиксации нарушения правил дорожного движения будут использоваться видеокамеры, а также видеорегистраторы органов внутренних дел. Более того, пешему патрулю дорожной полиции будет запрещено останавливать транспортное средство.