Казахстанские вайнеры пошутили над полицейскими без жезлов
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Популярные в социальной сети Инстаграм создатели коротких пародий на жизненные ситуации сняли смешные видео о новых правилах для полицейских Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Напомним, с 1 января 2017 года сотрудники органов внутренних дел перестали использовать жезл для остановки транспортных средств.
Участники проекта «Kartop.TV» высмеяли отсутствие ясности в регулировании движения только жестами рук.
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Вайнер из Кокшетау Territima сделал акцент на том, что теперь сотрудники дорожной полиции больше похожи на пассажиров, пытающихся воспользоваться услугами такси.
По данным МВД РК, такое нововведение - одно из решений по модернизации правоохранительных органов для обеспечения безопасности дорожного движения. Так, в ряде европейских стран жезл не используется в работе органов дорожной полиции.
Для фиксации нарушения правил дорожного движения будут использоваться видеокамеры, а также видеорегистраторы органов внутренних дел. Более того, пешему патрулю дорожной полиции будет запрещено останавливать транспортное средство.
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