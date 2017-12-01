Казахстанские центры занятости перейдут на международные стандарты работы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Электронная биржа труда содержит 25,5 тыс вакансий, почти 7 тыс резюме в четырех регионах страны. Об этом сегодня сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова в ходе заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках развития институтов рынка труда с октября текущего года внедрена электронная биржа труда. На сегодняшний день она содержит 25,5 тыс вакансий, почти 7 тыс резюме в четырех регионах .За время пилотной работы количество вакансий, представленных работодателем, увеличилось в 2 раза, а число трудоустройств на 6,5%», - сказала Тамара Дуйсенова.

Как отметила министр, в четырех пилотных центрах занятости (Алматы, Астане, Павлодаре, Шымкенте) проведена трансформация с переходом на международные стандарты оказания услуг.

«С первого января эти подходы будут внедряться во всех регионах. Проект закона, предусматривающий полномасштабную трансформацию госцентров занятости и вовлечение частных агентств занятости, сейчас рассматривается в Мажилисе Парламента РК», - добавила Тамара Дуйсенова.

Как сообщила глава Минтруда, за отчетный период мониторинг хода исполнения программы осуществлялся на базе ежемесячных пенсионных отчислений трудоустроенных граждан.

«В этой связи хотелось бы отметить положительную динамику. На сегодня отчисления имеются у 82% трудоустроенных. В целом, предпринятые в рамках программы меры оказали положительное влияние на национальный рынок труда, который сегодня характеризируется относительной стабильностью. За последний год уровень безработицы не изменился и составил по итогам третьего квартала текущего года 4,9%», - пояснила Тамара Дуйсенова.