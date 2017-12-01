Казахстанские ткани появятся в Узбекистане и Беларуси

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский консорциум предприятий легкой промышленности «Жасампаз» планирует поставлять ткани в Узбекистан и Беларусь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году мы плодотворно поработали с Узбекистаном, Беларусью, в частности с представителями бизнес-сообществ этих государств. У нас в планах готовить ткани для силовых структур Республики Узбекистан. Есть у нас в планах поставлять суравью в Беларусь - это грубая ткань, без декоративной отделки. Они закупали ее в течение последних лет в Узбекистане и в Китае. А у нас в ЮКО есть предприятие, которое может производить аналогичный материал из казахстанского хлопка - его мы можем успешно поставлять как в Узбекистан, так и в Беларусь», - сказала в рамках круглого стола по результатам в отрасли легкой промышленности за 2017 год председатель исполнительного комитета консорциума «Жасампаз» Гульмира Уахитова.

По ее словам, помимо оборонного заказа, в планах консорциума есть реализация и других проектов.

«В нашей стране достаточно много направлений, где казахстанские производители могли бы быть полезными для изготовления той или иной продукции. Мы бы хотели освоить поставки спецодежды для недропользователей, форменного обмундирования для крупных нацкомпаний», - отметили Уахитова.

Также «Жасампаз» намерен уделять больше внимания изготовлению продукции для гражданского населения.

«Помимо этого, много направлений по мягкому инвентарю. Благодаря подобным системным заказам, у наших предприятий появится возможность развивать сферу изготовления изделий для гражданского населения. У нас много направлений по фэшн-индустрии, хотим выйти на экспорт», - подчеркнула она.

С учетом только примкнувших к консорциуму компаний, в состав объединения входит уже 44 предприятия. Эти организации объединили свои усилия во исполнение поручений Главы государства в Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», а также развивают производство за счет собственных инвестиций и повышают долю местного содержания в товарах и услугах.