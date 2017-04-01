Казахстанские теннисистки сыграют против Канады на Кубке Федерации 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Определился итоговый состав женской сборной Казахстана на матч плей-офф второй мировой группы Кубка Федерации против команды Канады, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Капитан национальной женской сборной Казахстана Диас Доскараев заявил Юлию Путинцеву (рейтинг WTA-31), Ярославу Шведову (51), Галину Воскобоеву (268), Камилу Керимбаеву (362).



Капитан команды Канады Сильвен Брюно вызвал на встречу против Казахстана Бьянку Ванессу Андрееска (рейтинг WTA-189), Франсуаз Абанда (194), Кэтрин Себов (295), Габриэлу Дабровски (351).



Напомним, что 22-23 апреля 2017 года в городе Монреаль (Канада) состоится матч плей-офф второй мировой группы Кубка Федерации, где женская сборная Казахстана поборется за выход во вторую мировую группы Кубка Федерации со сборной Канады.

Расписание матчей Казахстан-Канада:



22 апреля: начало матчей в 13:00



23 апреля: начало матчей в 12:00



Кубок Федерации - крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Организатором турнира является Международная федерация тенниса. Матчи Кубка Федерации проводятся между командами, разделёнными на разные уровни и группы. Победители и аутсайдеры в группах переходят в следующем сезоне на другой уровень.







