Казахстанские телеканалы сократили трансляцию зарубежных сериалов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2017 году отечественные телеканалы сократили на 2,5 тысячи часов время трансляции зарубежных сериалов. Об этом сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр отметил, что во время встречи с Главой государства была высказана необходимость повышения качества отечественных сериалов.

«В начале этой недели я был на приеме Главы государства. Президент остановился на необходимости повышения качества отечественных сериалов и отметил особую роль масс-медиа в воспитании чувства патриотизма у молодежи. По прямому поручению Елбасы со стороны министерства проводится большая работа», - сказал Даурен Абаев, выступая на заседании Республиканского совета «Мирас» при партии «Нур Отан».



Глава МИК отметил, что в 2017 году отечественные телеканалы сократили на 2,5 тысячи часов время трансляции зарубежных сериалов, также по заказу министерства было снято 40 отечественных сериалов.

В том числе телеканал «Qazaqstan» - 15, телеканал «Хабар» - 13 сериалов и другие коммерческие телеканалы сняли 12 телесериалов на различные темы и жанры.

«Как вы знаете, сейчас в кинотеатрах республики показывают полнометражный художественный фильм «Тар заман», рассказывающий об исторических событиях начала 20 века. Вместе с тем мы планируем представить вниманию зрителей сериал «Батырлар жолы», повествующий о жизни казахских батыров 17 века. На телеканале «Астана» вышла в свет 60-серийная мелодрама «Асыл арман». Зрители ее тепло восприняли. Телеканал КТК снял приключенческий сериал «Красный уровень» о сотрудниках подразделений специального назначения. В этот список можно добавить сериалы «Аулдастар» и «31-ші бөлімше», - заключил Даурен Абаев.





Автор: Айжан Серікжанқызы



Фото: koreabizwire.com