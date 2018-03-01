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Казахстанские школьники смогут изучать учебники в электронном формате

2 Марта 2018 14:01 621
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Казахстанские школьники смогут изучать учебники в электронном формате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Директор департамента дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК Шолпан Каринова рассказала о преимуществах готовящихся к переизданию учебников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Министерство образования и науки постоянно работает над повышением качества учебников и обучающей литературы. В течение следующего учебного года в 3, 6 и 8 классах будут обновлены учебники. Ожидается, что количество учащихся в этих классах составит 800 тысяч. И наша задача - обеспечить их качественными учебниками», - сказала она на брифинге в СЦК.

Шолпан Каринова подчеркнула, что к этим учебникам в обязательном порядке будет прикреплена и электронная версия.

«Это позволит ученикам с пользой использовать свои гаджеты, загрузив электронную версию на телефон, в зависимости от желания родителей ученики смогут использовать бумажный или электронный вариант. Министерство внесло свои рекомендации согласно пожеланиям родителей», - добавила она.

 

 

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Ключевые слова: Образование,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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