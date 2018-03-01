Казахстанские птицефабрики хотят поставлять яйца в Китай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские производители яиц просят открыть рынок Китая для их продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам нужно открывать китайский рынок, потому что если пять лет назад у казахстанских птицеводов стояла задача обеспечить местный рынок яйцом, то сегодня мы его практически на 100% обеспечиваем, и у нас появились излишки, которые мы можем экспортировать. Для этого самый большой рынок рядом, это, конечно же, Китай. Сегодня мы экспортируем яйцо уже в Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан. Только в Афганистан в прошлом году 250 млн яиц на 13 млн долларов было экспортировано. Наше яйцо, оно конкурентоспособное, наша себестоимость низкая и качество очень высокое, поэтому мы можем спокойно конкурировать на этих рынках», - заявил президент Ассоциации яичных производителей Казахстана Максим Божко в интервью журналистам в кулуарах совещания по вопросам развития птицеводства, с участием вице-премьера - министра сельского хозяйства РК Умирзака Шукеева в Акмолинской области.





Он также сообщил, что на сегодня ведутся переговоры с иранскими покупателями.

«Мы хотим добиться разрешения экспорта казахстанских яиц в Китай. Цифры по экспорту у нас растут каждый год в два-три раза. Если в 2015 году это было 20 млн яиц на экспорт, в 2016 - 120 млн, в 2017 - 280 млн, то есть в два-три раза ежегодно прирост идет. У нас есть еще мощности, мы можем дальше расширять свое производство. Но нам нужны рынки сбыта. В Китай сейчас стоит запрет на импорт казахстанской яичной продукции по ветеринарным вопросам. В прошлом году китайские ветеринары работали над этим вопросам по всем предприятиям кроме наших птицефабрик. Не на яичные, не на мясные птицефабрики они не приезжали, так как заявки с Минсельхоза не было. Вот сейчас мы опять об этом говорим, надеемся, что Минсельхоз нас услышит. К нам приезжают потенциальные покупатели, но видя, что сейчас стоит запрет, они разворачиваются и уезжают», - добавил Максим Божко.





Он также отметил, что только один процент рынка яиц Китая составляет 4 млрд яиц.

«Мы сегодня производим 4 млрд, мы не хотим все яйцо вывезти туда. Мы хотим лишь поставлять излишки. Сегодня этот объем излишек составляет 300-400 млн яиц, то есть это 0,1% от потребления Китая. Нам нужно небольшое окошко и Синцьзянь-Уйгурский район, который граничит с Казахстаном, где у них дорогие корма, где нет практически сельского хозяйства, это рынок, который мы можем занять», - резюмировал Максим Божко.