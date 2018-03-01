Казахстанские производители яиц просят санветконтроль на границе передать Минсельхозу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские производители яиц просят санитарный и ветеринарный контроль на границе передать Минсельхозу. Об этом сегодня заявил президент Ассоциации яичных производителей Казахстана Максим Божко в ходе совещания с птицеводами и производителями яиц с участием вице-премьера- министра сельского хозяйства РК Умирзака Шукеева в селе Акмол Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Летом цены падают ниже себестоимости, и мы работаем себе в убыток. В это время с России к нам заходит большое количество контрафактного яйца, за которое даже не уплачивается НДС. То есть мы хотим, чтобы государство контролировало продукты питания, которые завозятся в Казахстан. Для этого необходимо, чтобы все функции, которые включают техрегламент, санитарный контроль, контроль ветеринарных вопросов находился в одних руках - в Минсельхозе», - сказал Максим Божко.









По его словам, на сегодня эти функции разделены между Минсельхозом и Минздравом.



«У нас есть большие претензии к государственным службам, которые занимаются контролем качества и контролем завозимых продуктов питания. В том числе заходит мясо птицы, инжектированное водой. Когда его потом размораживаешь, то 20-30% веса уходит с водой, которую туда накачали. Казахстанские птицеводы такими вещами не балуются. У нас идет только воздушное охлаждение птицы», - добавил Максим Божко.

Только одна яичная фабрика, которая производит 100 млн яиц в год в Аркалыке, у нас за летний период понесла убытки в 300 млн тенге.



«За вот эти четыре-пять месяцев, когда цена падает ниже себестоимости, по сути, мы убытки компенсируем за счет субсидий государства», - заключил Максим Божко.