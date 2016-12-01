Казахстанские предприниматели назвали один из барьеров экспорта продуктов питания в Китай  

АЛТАЙ. КАЗИНФОРМ - В марте 2016 года в город Алтай Алтайского округа Или-Казахской автономной области Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР предприниматели город Зайсан Восточно-Казахстанской области открыли магазин товаров из РК, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.







В магазине «Ак Береке» продаются продукты питания, посуда, одежда, предметы народно-прикладного и ювелирного искусства, казахстанские сувениры и другие изделия, импортируемые из Казахстана.







«Спрос на казахстанские продукты питания здесь очень высокий. Большая часть покупателей - это местные казахи. Хотелось бы отметить, что продажу казахстанских продовольственных товаров в Китае затрудняет отсутствие на многих из них маркировки (наименование, состав, срок годности и др.) на китайском языке», - сказала корреспонденту Казинформа продавец магазина, житель г.Зайсан Гульжан Ментайкызы.









По ее словам, работающие в Казахстане турецкие производители маркируют свою продукцию на заводе сразу на нескольких языках, в том числе китайском.

«Поэтому здесь мы можем спокойно продавать их конфеты, макароны и другие изделия. Казахстанскую продукцию, где отсутствует китайская маркировка, как например, кондитерские изделия компании «Рахат», мы сдаем в соответствующие компании, которые через некоторое время возвращают ее нам с наклейками перевода маркировки на китайский язык. Это не только затратно, но и отнимает много времени, когда прилавки пустуют, снижает объемы перевозимых через границу товаров. Импорт в Китай продуктов из Казахстана представителями малого и среднего бизнеса был бы намного легче, если заводы добавили в маркировку продуктов текст на китайском языке», - сказала Г.Ментайкызы.









Она поздравила всех казахстанцев с 25-летием Независимости, пожелала мирного неба над головой и крепкого здоровья Президенту Нурсултану Назарбаеву.













