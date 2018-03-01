Казахстанские паралимпийцы вернутся на Родину в понедельник

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В южнокорейском Пхенчхане завершились соревнования Зимних Паралимпийских Игр, команды готовятся к возвращению домой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня, 18 марта, в 16:00 по времени Астаны на Олимпийском стадионе Пхенчхана пройдет Церемония закрытия Игр. Наши паралимпийцы, в том числе чемпион Александр Колядин, прилетят на Родину в понедельник. 19 марта в 21:35 в аэропорт Астаны прибывает рейс KC 855 с паралимпийцами на борту, там же сразу по прилету состоится торжественная встреча спортсменов с участием болельщиков и СМИ», - сообщили в пресс-службе Национального паралимпийского комитета РК.

Казахстанцы в завершающий день соревнований выступили в смешанной и открытой эстафете в лыжных гонках, однако ни в одной из дисциплин не смогли завоевать медали. Жаныл Балтабаева, Кайрат Канафин и Сергей Усольцев заняли 12 место в смешанной эстафете (4 по 2,5 км), а Денис Петренко, Александр Колядин и Александр Герлиц в открытой эстафете (4 по 2,5 км) стали 6-ми, повторив результат, показанный годом ранее на Паралимпийском чемпионате по лыжным гонкам.

Таким образом, Казахстан увозит с Зимних Паралимпийских Игр-2018 одну золотую медаль, добытую Александром Колядиным (класс LW4) 14 марта в лыжных гонках в спринтерской гонке на 1,5 км классическим стилем среди спортсменов, соревнующихся стоя.

В итоговом общекомандном зачете Зимних Паралимпийских Игр-2018 Казахстан разделил 20 место с командой Китая. Лидером общекомандного зачета стали паралимпийцы США (13 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых наград), вторыми стали Нейтральные паралимпийские атлеты (8 золотых, 10 серебряных, 6 бронзовых медалей), третьими - канадцы (8 золотых, 4 серебряных и 16 бронзовых медалей)

Всего медали смогли выиграть паралимпийцы 26 стран. В Зимней Паралимпиаде-2018 приняло участие 49 команд.