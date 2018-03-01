Казахстанские миротворцы изучат опыт Индии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках подготовки казахстанской миротворческой роты к участию в миротворческих миссиях ООН военнослужащие Казахстанского миротворческого полка направлены в Центр подготовки ООН в индийский город Нью-Дели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

По информации ведомства, основной целью направления казахстанских миротворцев является изучение миротворческого опыта Республики Индии и дальнейшее применение в миротворческих миссиях.

На сегодняшний день Индия - один из основных участников в миссиях ООН (более 7000 специалистов) и имеет опыт более семи десятков лет участия в различных миссиях ООН.





Как отметили в Минобороны РК, миротворческая деятельность имеет большое значение для Казахстана в рамках выполнения международных обязательств, продвижения военно-политических позиций, интересов и в целом, авторитета страны на мировой арене.



