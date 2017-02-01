Погода
Астана -19 °С
Алматы -5 °С
Курс валют
USD 322.92
EUR 346.91
RUB 5.42
CNY 46.99

Казахстанские лыжники завоевали «золото» на Универсиаде

Казахстанские лыжники завоевали «золото» на Универсиаде
4 Февраля 2017 13:34 419

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские лыжники завоевали «золото» в смешанном командном спринте на Универсиаде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматы на зимней Универсиаде-2017 прошли состязания лыжников в смешанном командном спринте. Выиграла в этой дисциплине казахстанская команда в составе Анны Шевченко и Олжаса Климина, следом за ними расположились команды Франции и России.

Напомним, в копилке сборной Казахстана 9 золотых, 2 серебряные и 9 бронзовых медалей. 

Ключевые слова: Универсиада,
По теме
Loading...
Загрузка...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×

Архив