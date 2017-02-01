Казахстанские лыжники завоевали «золото» на Универсиаде

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские лыжники завоевали «золото» в смешанном командном спринте на Универсиаде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматы на зимней Универсиаде-2017 прошли состязания лыжников в смешанном командном спринте. Выиграла в этой дисциплине казахстанская команда в составе Анны Шевченко и Олжаса Климина, следом за ними расположились команды Франции и России.



Напомним, в копилке сборной Казахстана 9 золотых, 2 серебряные и 9 бронзовых медалей.