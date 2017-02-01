Казахстанские клубы получат 1,2 млн евро за участие игроков в ЕВРО-2016

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - УЕФА выделил 150 миллионов евро клубам из всех 54 национальных ассоциаций, чьи игроки принимали участие в квалификации и финальной стадии EURO-2016, сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на официальной сайт УЕФА.

641 клуб получит выплаты от УЕФА за участие игроков в квалификации и финальной стадии ЕВРО-2016.

Как отмечается, деньги получат клубы из всех 54 национальных ассоциаций УЕФА. В рамках ЕВРО-2016 состоялось 329 матчей - 278 в квалификации и 51 в финальной стадии. По условиям продленного в 2015 году Меморандума о взаимопонимании между УЕФА и Ассоциацией европейских клубов (АЕК), в сумме клубам достанется 150 миллионов евро - на 50 миллионов больше по сравнению с ЕВРО-2012.



Согласно принципу распределения прибыли, утвержденному Исполнительным комитетом УЕФА, 100 миллионов евро получат клубы, чьи футболисты выступали в финальной стадии ЕВРО-2016. Оставшиеся 50 миллионов пойдут клубам, чьи игроки привлекались к отборочным матчам вне зависимости от того, вышли их сборные в финальный турнир или нет.



В соответствии с согласованным УЕФА и АЕК механизмом распределения, клубы получают одинаковую сумму за каждого игрока, вызванного в сборную на каждый отборочный матч, а также фиксированные выплаты за каждый день, проведенный игроком в финальном турнире. Последние выплаты рассчитываются с учетом классификации клубов ФИФА для компенсаций за тренировочные дни.





От Казахстана деньги получат 12 клубов на общую сумму 1 199 386 тысяч евро:



1. «Кайрат» - 316 225

2. «Актобе» - 239 664

3. «Астана» - 217 489

4. «Ордабасы» - 150 355

5. «Шахтер» - 87 707

6. «Тараз» - 50 118

7. «Атырау» - 45 941

8. «Иртыш» - 33 412

9. «Тобол» - 29 235

10. «Кайсар» - 16 706

11. «Жетысу» - 8 353

12. «Окжетпес» - 4 176.