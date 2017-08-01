Казахстанские и венгерские ботанические сады договорились о сотрудничестве

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский ботанический сад стал участником международной программы инновации Pannon Breeding, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Договор о сотрудничестве был подписан на международной научной конференции «Изучение, сохранение и рациональное использование растительного мира Евразии».

С венгерской стороны участие принял министр сельского хозяйства Венгрии Фазекас Сандор. Министр отметил важность казахстанско-венгерского сельскохозяйственного сотрудничества.

«Мы хотим благодаря инновационной программе Pannon Breeding работать совместно с учеными Казахстана. В Венгрии высокий уровень научной деятельности, как и в Казахстане, поэтому мы хотим совместно работать, чтобы найти и вырастить такие растения, которые смогут быть пригодны в обоих регионах», - сообщил Фазекас Сандор.

В ходе конференции был подписан договор по инновационному проекту Pannon Breading между Институтом ботаники и фитоинтродукции и ботаническим садом при венгерском университете Eötvös Loránd. Так, в рамках совместной работы на территории Алматинского ботанического сада появится свыше тысячи новых видов растений.

«У нас есть сельскохозяйственная компании в Венгрии, которая на территории 3900 га проводит работы. Рядом есть замок, возле которого есть парк. И я хотел, чтобы этот парк стал красивым. Тогда я позвонил профессору Ласло Орлоци и попросил его разработать программу, благодаря которой парк будет как красивым, так и эффективным. Так, 5 институтов, 9 научно-исследовательских институтов Венгрии начали разработку этой программы. Помимо того, чтобы растения были красивыми, они должны быть полезными. Этой программой заинтересовалась Гульнара Ситпаева, и мы решили совместно начать работу в этом направлении», - рассказывает президент «Л.А.Ц-Холдинга» Хорват Ласло.

Благодаря программе обе страны смогут увеличить генетический фонд как сельскохозяйственных, так и садоводческих растений. В исследовательской работе примет участие около 150 научных деятелей. Во многих районах Венгрии климатические условия схожи с алматинскими, поэтому большинство растений смогут прижиться в обоих регионах.

Ранее на конференции показали план реконструкции Ботанического сада, а также рассказали о том, как сад будет сохранен для будущих поколений.