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Казахстанские хоккеисты обыграли Данию на юношеском чемпионате мира-2017

Казахстанские хоккеисты обыграли Данию на юношеском чемпионате мира-2017
11 Апреля 2017 19:35 143

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В четвертом матче чемпионата мира среди юношеских команд в группе «А» первого дивизиона, проходящего в словенском Бледе, казахстанская сборная сыграла с командой из Дании, пишет Sports.kz

В первом периоде на шайбы Альберта Праема и Кристиана Крага из Дании ответил Валерий Нероев из Казахстана. Во второй двадцатиминутке казахстанцы Давыд Макуцкий и Батырлан Муратов вывели Казахстан вперед, но датчанину Йонасу Роендбергу удалось сравнять счет на табло, который не изменился и в третьем отрезке игры. В овертайме победа досталась Казахстану. 

13 апреля Казахстан встретится с Францией.

Казахстан U-18 - Дания U-18 4:3 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Шайбы:
0:1 - 08:03 Праем (Грюндвиг, Андерсен). В большинстве
0:2 - 11:04 Краг (Андерсен). В равенстве 
1:2 - 16:54 Нероев (Мусабаев, Буяльский). В большинстве 
2:2 - 23:09 Макуцкий (Буяльский). В большинстве
3:2 - 24:57 Муратов (Данияр). В равенстве
3:3 - 27:47 Ронберг (Андерсен). В большинстве
4:3 - 62:32 Данияр. В равенстве

Вратари: Каратаев - Роейс. В большинстве
Штраф: 8:22 (2:4, 4:6, 2:12, 0:0).

 

 

Ключевые слова: Спорт,
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