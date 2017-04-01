Казахстанские хоккеисты обыграли Данию на юношеском чемпионате мира-2017

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В четвертом матче чемпионата мира среди юношеских команд в группе «А» первого дивизиона, проходящего в словенском Бледе, казахстанская сборная сыграла с командой из Дании, пишет Sports.kz.

В первом периоде на шайбы Альберта Праема и Кристиана Крага из Дании ответил Валерий Нероев из Казахстана. Во второй двадцатиминутке казахстанцы Давыд Макуцкий и Батырлан Муратов вывели Казахстан вперед, но датчанину Йонасу Роендбергу удалось сравнять счет на табло, который не изменился и в третьем отрезке игры. В овертайме победа досталась Казахстану.

13 апреля Казахстан встретится с Францией.



Казахстан U-18 - Дания U-18 4:3 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 1:0)



Шайбы:

0:1 - 08:03 Праем (Грюндвиг, Андерсен). В большинстве

0:2 - 11:04 Краг (Андерсен). В равенстве

1:2 - 16:54 Нероев (Мусабаев, Буяльский). В большинстве

2:2 - 23:09 Макуцкий (Буяльский). В большинстве

3:2 - 24:57 Муратов (Данияр). В равенстве

3:3 - 27:47 Ронберг (Андерсен). В большинстве

4:3 - 62:32 Данияр. В равенстве



Вратари: Каратаев - Роейс. В большинстве

Штраф: 8:22 (2:4, 4:6, 2:12, 0:0).