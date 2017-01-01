Казахстанские хоккеистки на ЧМ проиграли датчанкам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана среди девушек до 18 лет в четвертой игре в рамках чемпионата мира-2017 первого дивизиона группы «В» в польском Катовице сыграла с Данией, сообщает sports.kz

Датчанки шесть раз поразили ворота казахстанской сборной. В составе сборной Казахстана отличилась Александра Голотвина.



14 января казахстанки сыграют с Великобританией.



Казахстан U-18 - Дания U-18 1:6 (0:0, 0:2, 1:4)



Шайбы:

0:1 - 27:18 Оксберг (Рефсгаард). В большинстве

0:2 - 38:11 Петерс (Фриис-Хансен, Томсен). В большинстве

1:2 - 44:48 Голотвина. В равенстве

1:3 - 48:45 Петерс (Фриис-Хансен). В меньшинстве

1:4 - 50:21 Фриис-Хансен (Йенсен). В равенстве

1:5 - 57:26 Кнудсен (Андерсен). В равенстве

1:6 - 59:17 Йенсен (Фриис-Хансен). В равенстве



Вратари: Полиенко - Репсток-Ромме

Штрафы: 10:8 (0:4, 8:0, 8:0).