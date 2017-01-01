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Казахстанские хоккеистки на ЧМ проиграли датчанкам

Казахстанские хоккеистки на ЧМ проиграли датчанкам
13 Января 2017 00:29 217

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -  Сборная Казахстана среди девушек до 18 лет в четвертой игре в рамках чемпионата мира-2017 первого дивизиона группы «В» в польском Катовице сыграла с Данией, сообщает sports.kz

Датчанки шесть раз поразили ворота казахстанской сборной. В составе сборной Казахстана отличилась Александра Голотвина.


14 января казахстанки сыграют с Великобританией.

Казахстан U-18 - Дания U-18 1:6 (0:0, 0:2, 1:4)

Шайбы:
0:1 - 27:18 Оксберг (Рефсгаард). В большинстве
0:2 - 38:11 Петерс (Фриис-Хансен, Томсен). В большинстве
1:2 - 44:48 Голотвина. В равенстве
1:3 - 48:45 Петерс (Фриис-Хансен). В меньшинстве
1:4 - 50:21 Фриис-Хансен (Йенсен). В равенстве
1:5 - 57:26 Кнудсен (Андерсен). В равенстве
1:6 - 59:17 Йенсен (Фриис-Хансен). В равенстве

Вратари: Полиенко - Репсток-Ромме
Штрафы: 10:8 (0:4, 8:0, 8:0). 

 

 

Ключевые слова: Спорт,
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