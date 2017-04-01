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Казахстанские футзалисты стартовали с разгромной победы в основном раунде ЕВРО-2018

Казахстанские футзалисты стартовали с разгромной победы в основном раунде ЕВРО-2018
8 Апреля 2017 20:09 265

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче группы F основного раунда чемпионата Европы-2018 сборная Казахстана в Алматы одолела Македонию - 3:0, пишет Sports.kz.

Македонцы оказались не такими слабыми, как ожидалось, однако противостоять команде Алесио не сумели. По итогам первого тайма в воротах Антонио Петровски побывали два гола, оба от Серика Жаманкулова. Во второй половине хозяева забили еще один мяч, сделала это Альберт Акбаликов.

Завтра в 18:00 казахстанцы встретятся с датчанами, которые сегодня уступили чехам - 4:5.

Казахстан - Македония 3:0 (2:0)
Гол: Жаманкулов 13 (1:0), Жаманкулов 19 (2:0), Акбаликов 33 (3:0)
Предупреждение: Дуглас 34
Казахстан: Игита, Лео, Есенаманов, Першин, Дуглас - Шамро, Кнауб, Жаманкулов, Сулейменов, Довгань, Иманалин, Турсагулов, Акбаликов, Оразов
Македония: Петровски А., Крстевски, Агуши, Петрович, Мариньо - Петровски В., Удовалиев, Левески, Исмаили, Глигоров, Леовски, Мицевски, Тодоровски, Сефери

 

 

Ключевые слова: Спорт,
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