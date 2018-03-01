Казахстанские фильмы собрали в прошлом году 44 млн долларов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кассовый сбор отечественных фильмов в Казахстане в 2017 году превысил 44 млн долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

«По данным кинопрокатчиков, интерес к казахстанскому кино вырос. В 2016 году отечественный продукт давал 6% от всех сборов, в 2017 году - уже 13%. Всего же годовой сбор составил в прошлом году 44,5 миллиона долларов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что казахстанские фильмы нередко попадают в тройку лидеров по кассовым сборам. Так, за последний февральский уикенд (22-25 февраля) по данным портала www.ticketon.kz казахстанский фильм «Каникулы в Таиланде» уступил по сборам только «Черной Пантере», собрав бокс-офис в 64,4 млн тг (и 213 млн тг за 2 недели проката). Для сравнения, удерживающий первое место марвеловский фильм собрал 114,6 млн тг (и 344,1 млн тг за 2 недели проката).

Более того, в первый уикенд года (4-7 января) по бокс-офису лидировала казахстанская кинолента «Бизнес по-казахски в Америке», обойдя по кассовым сборам такие фильмы, как «Величайший шоумен» и «Джуманджи: Зов джунглей».

Билеты в кино обходились казахстанцам в среднем в 1220 тенге по итогам января текущего года - это всего на 0,9% больше, чем годом ранее.



Самые высокие цены среди крупных городов и мегаполисов РК зафиксированы в Атырау, Астане и Кокшетау.

За январь-декабрь 2017 года объем услуг по производству кино/видеофильмов, а также телевизионных программ, фонограмм и музыкальных записей составил 20,2 млрд тенге - сразу на 71,9% больше, чем годом ранее.

Примечательно, что основной прирост пришелся на кинопроизводство: так, услуги по производству фильмов составили 25,2 млрд тенге, сразу вдвое больше, чем годом ранее.

Второе место в сегменте пришлось на кинопоказы - 16,4 млрд тенге, плюс 27,5% за год.

В региональном разрезе услуги по производству кино/видеоматериала, фонограмм и музыкальных записей в основном сконцентрированы в столицах: 65,7% пришлось на Алматы (против 54,8% годом ранее), и еще 24,3% - на Астану (при 29,5% - год назад).

фото: dailymotion.com