Казахстанские дзюдоисты завоевали два «золота» на Grand Prix в Анталии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские дзюдоисты Отгонцэцэг Галбадрах (48 кг) и Гусман Кыргызбаев (60 кг) завоевали две золотые медали на международном турнире Grand Prix, который проходит в Анталии, передает Sports.kz.

Бронзовая призерка Олимпийских Игр Галбадрах Отгонцэцэг в весовой категории до 48 килограммов стала чемпионкой, победив израильянку Ришони Ширу. Галбадрах Отгонцэцэг в первом поединке одержала победу над хозяйкой татами Сентур Гулькадеру. В полуфинале выиграла с очком вазари Сабину Гилязову из России.

Выступающий в весовой категории до 60 кг Гусман Кыргызбаев завоевал вторую золотую медаль. Гусман Кыргызбаев на первом поединке одержал победу над Батыром Гирбаниязовым из Туркименстана, а во втором победил Баяра Амартувшина из Монголии. В полуфинале встретился с тайпейцем Янг Юнг Уэйем доказав свое мастерство и силу. В финальной схватке Кыргызбаев боролся с Озли Бекиром и выиграл в голден скоре с очком вазари.



Международный турнир проходит с 7 по 9 апреля в Анталии. В турнире участвуют 252 спортсмена из 34 стран мира, из них 22 дзюдоистов - из Казахстана.