Казахстанские дизайнеры просят поддержки у Правительства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские дизайнеры считают, что им необходима поддержка со стороны Правительства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам без них никак. Есть дизайнеры, есть производственники, есть сырье, но нет связки. Господин Президент поставил цель войти в 30-ку развитых стран мира. Я думаю, что это не просто возможно, это все близко и рядом, нужно только правильно сложить кубики. Страна богата полезными ископаемыми, но самое главное - талантливыми людьми, которые могут заниматься и бизнесом, и производством, и прикладным искусством», - сказала генеральный директор и продюсер Kazakhstan Fashion Week Astana Ирина Байжанова в рамках пресс-конференции в Астане.

Она считает, что хорошей поддержкой стали бы субсидии и гранты на обучение, так как отечественным дизайнерам не хватает знаний.



«Сейчас очень популярны Pop Up-сторы, Pop Up-шопы - это быстрые деньги, а дизайн - это более глубокие вложения, здесь у нас не хватает мощностей. Конечно, страна не может состоять из дизайнеров, поэтому предлагаю объединить производственников с дизайнерами, чтобы не было безликих вещей (...) Допустим, какая-то фабрика возьмет 20 молодых дизайнеров. Представьте, какая будет красота», - добавила Ирина Байжанова.