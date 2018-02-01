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Казахстанские дипломаты работают со следствием Москвы по поводу мертвых людей в машине из РК

25 Февраля 2018 10:43 1699
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Казахстанские дипломаты работают со следствием Москвы по поводу мертвых людей в машине из РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве иностранных дел РК сейчас выясняют сведения о людях, найденных мертвыми в Москве, в прибывшем из Казахстана автомобиле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Нам известно об этом происшествии. Казахстанские дипломаты в Москве находятся в контакте с местными следственными органами. Ведется следствие, информация пока не разглашается. Подтвержденных сведений о гражданстве погибших ещё нет», - сообщили в пресс-службе МИД РК.

Напомним, трое мужчин были найденными мертвыми в Москве в салоне автомобиля, прибывшего из РК. На их телах не было признаков насильственной смерти, однако в салоне была обнаружена газовая горелка. Предположительно, мужчины могли скончаться от отравления угарным газом.

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Ключевые слова: МИД РК, Происшествия,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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