Казахстанские аграрии намерены ознакомиться с китайской сельхозтехникой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские агропредприятия планируют наладить сотрудничество с сельхозмашиностроителями Китая, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ОЮЛ «Казахстанско-Китайская ассоциация содействия торговле».

«Договориться о взаимодействии казахстанские предприниматели намерены в ходе 13-й международной выставки сельхозмашиностроения Китая, которая пройдет в г. Цзинань (провинция Шаньдун) со 2 по 7 марта. Китай является крупнейшим в мире производителем сельскохозяйственной техники. Почти 8000 предприятий выпускают 3000 видов сельскохозяйственных машин, которые в том числе экспортируют в 211 стран и регионов по всему миру», - отмечают в Ассоциации.

Провинция Шаньдун - главная крупная сельскохозяйственная провинция Китая. Здесь насчитывается более 2000 предприятий по производству сельскохозяйственной техники, в числе которых ведущие магистральные предприятия, выпускающие крупные и средние тракторы, зерноуборочные комбайны, сельскохозяйственные транспортные машины, оборудование для защиты растений и другие. Объем экспорта машиностроения в 2016 году этой провинции составил около 200 млн долларов США.

«Что касается мероприятия, то Шаньдунская выставка сельскохозяйственной техники - это грандиозное собрание специализированной сельскохозяйственной техники, спонсируемой провинцией Шаньдун. В этом году ее тема «Зеленый интеллект и инновации. На выставке будут представлено оборудование для защиты сельскохозяйственных машин, водосберегающего орошения, для сушки зерна и другие. Также на выставке будет представлен весь процесс сельскохозяйственного производства, включая семеноводство, обработку почвы, посадку, полевое управление, сбор и обработку, а также утилизацию соломы», - рассказывает председатель правления ОЮЛ «Казахстанско-Китайская ассоциация содействия торговле» Бейсек Канат.

Свое желание посетить мероприятие и наладить сотрудничество с китайскими машиностроительными предприятиями выразили более 14 отечественных компаний из разных регионов Казахстана, которые занимаются производством почвообрабатывающих агрегатов, осуществляют полный цикл строительно-монтажных работ по сооружению элеваторов, зернохранилищ, производят работы по реконструкции действующих объектов по хранению и переработке зерна, реализуют овощи и фрукты.



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