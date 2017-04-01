Казахстанская культура должна зазвучать на шести языках ООН - Нурсултан Назарбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Если мы хотим быть нацией со своим неповторимым местом на глобальной карте XXI века, то мы должны реализовать проект «Современная казахстанская культура в глобальном мире», заявил Глава государства Нурсултан Назарбаев. Видением программы Президент поделился в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Речь идет о том, чтобы мир узнал нас не только по ресурсам нефти и крупным внешнеполитическим инициативам, но и по нашим культурным достижениям. О чем должна пойти речь в этом проекте? Первое - нужен целевой подход, чтобы отечественная культура зазвучала на шести языках ООН: английском, русском, китайском, испанском, арабском, французском. Второе - это должна быть именно современная культура, та, что создана и создается нашими современниками. Третье - это должна быть абсолютно современная по форме подачи материала методика. Например, это не просто книги, но весь набор мультимедийного сопровождения», - пишет Нурсултан Назарбаев в своей статье, опубликованной в газете «Казахстанская правда».

Как считает Президент, для этого должна быть серьезная государственная поддержка. В частности, системная работа Министерства иностранных дел, Министерства культуры и спорта, Министерства информации и коммуникации.



«Это очень серьезная и трудоемкая работа, которая включает не только отбор лучших произведений национальной культуры, но и презентацию их за рубежом. Это и огромная переводческая работа и специальные методы продвижения наших культурных достижений - книг, пьес, скульптур, картин, музыкальных произведений, научных открытий и т. д. Все это конструктивная и благородная задача. Полагаю, что 2017 год должен стать решающим: мы должны четко определиться, что хотим показать миру в сфере культуры. А реализовать эту уникальную программу можно за 5-7 лет. Впервые за тысячелетнюю историю наша культура зазвучит на всех континентах и на всех главных языках мира», - отметил Лидер нации.