Казахстанская конькобежка Екатерина Айдова завоевала «бронзу» на Универсиаде

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская конькобежка Екатерина Айдова завоевала «бронзу» на дистанции 1000 метров на Универсиаде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня на высокогорном катке «Медео» завершились соревнования по конькобежному спорту среди женщин на дистанции 1000 метров. Представительница Казахстана Екатерина Айдова завоевала «бронзу». Для нее это уже вторая награда бронзового отлива на этой Универсиаде.



Первое место заняла россиянка Александра Качуркина, второе - Ким Хьюн-Юн из Южной Кореи.