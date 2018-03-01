Казахстанская «GGG среди женщин» с ничьей дебютировала на профи-ринге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Коммерсе (США, штат Калифорния) состоялся дебют казахстанской боксерши Аиды Сатыбалдиновой, сообщает Sports.kz.

Ее соперницей по первому поединку в профессионалах была американка Лиза Портер (1-1-1). Бой в легкой весовой категории, рассчитанный на четыре раунда по две минуты, завершился ничьей - 39:37, 37:39, 38:38. Таким образом, Аида начала карьеру с ничьей, а для Портер это второй подобный исход на профи-ринге.

Напомним, ранее популярный Youtube-канал о боксе EsNews и его ведущий Эли Секбах за силу удара сравнивал Сатыбалдинову с ее соотечественником, чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО). Сама Аида также призналась, что ей нравится GGG.