Казахстанская «GGG среди женщин» с ничьей дебютировала на профи-ринге
18 Марта 2018 14:33 526
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Коммерсе (США, штат Калифорния) состоялся дебют казахстанской боксерши Аиды Сатыбалдиновой, сообщает Sports.kz.
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Ее соперницей по первому поединку в профессионалах была американка Лиза Портер (1-1-1). Бой в легкой весовой категории, рассчитанный на четыре раунда по две минуты, завершился ничьей - 39:37, 37:39, 38:38. Таким образом, Аида начала карьеру с ничьей, а для Портер это второй подобный исход на профи-ринге.
Напомним, ранее популярный Youtube-канал о боксе EsNews и его ведущий Эли Секбах за силу удара сравнивал Сатыбалдинову с ее соотечественником, чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО). Сама Аида также призналась, что ей нравится GGG.
Ключевые слова: Спорт,
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