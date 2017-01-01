Казахстанская делегация встретится с крупными инвесторами на форуме в Давосе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек принимает участие в мероприятиях Всемирного экономического форума в Давосе, где возглавляет казахстанскую делегацию, и презентует возможности Казахстана в качестве инвестиционного и транспортного хаба.

Казахстанская делегация приняла участие в панельной сессии форума: «Подготовка к четвертой индустриальной революции», в которой участвовали крупные фигуры мировой технологической сферы Марк Бенеф, Билл Макдермотт, Чак Роббинс и другие, сообщили в пресс-службе ведомства.

На полях форума запланированы деловые встречи и переговоры с представителями руководства ряда зарубежных компаний и организаций занятыми в сфере инвестиций, которые уже реализуют или планируют реализовать проекты в Казахстане, как «Enerco Distribuzione», «Glencore», «Siemens», «Evonik», «AirSpan», «Sun Group», «Vedanta Resources», «CRRC», «IC Ibrahim Cecen Yatirim A.S.», «Koc Holding», работающих в сферах инвестиций, промышленности, недропользования, химии.

Также будут проведены переговоры по перспективным инвестиционным и инфраструктурным проектам с инвестиционным агентством Японии «JETRO», главой «Азиатского банка инфраструктурных инвестиций», вице-президентом ЕБРР Аленом Пилу.



Как сообщили в министерстве, представители Казахстана в рамках форума примут участие в сессиях «Привлечение иностранных инвестиций для развития рынка капитала» и «Эффект Шелкового пути», где будут презентованы возможности, которые Казахстан открывает для многих стран мира в качестве инвестиционного и транспортного хаба.



Очередной, 47 по счету, Всемирный экономический форум проходит с 17 по 20 января в швейцарском Давосе; он озаглавлен темой «Чуткое и ответственное руководство» и, как ожидают организаторы, соберет рекордное число участников - около трех тысяч представителей власти, бизнеса, международных организаций, гражданского общества.